«Космический» маршрут Челябинской области признан одним из лучших в стране

Брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» стал одним из 30-ти лучших маршрутов страны. Кроме того, партнер проекта – госкорпорация «Роскосмос» – выбрал его победителем в номинации «самый космический маршрут».

Торжественная церемония подведения итогов всероссийского конкурса «Открой свою Россию» состоялась вчера, 27-го декабря, в Москве. Награды вручали заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Наш региональный брендовый маршрут получил высокую оценку организаторов проекта, и это говорит о высоком уровне турпродукта Челябинской области, – отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. – Для нас участие в подобных масштабных проектах – еще одна возможность заявить о себе как о туристическом регионе, рассказать о достопримечательностях Южного Урала, выйти на федеральных туроператоров».

Кроме 30-ти победителей основного конкурса, десять партнеров проекта вручили свои награды, причем выделить они могли любого из 99-ти участников акселератора. Госкорпорация «Роскосмос» в номинации «Самый космический маршрут» также выбрала победителем брендовый маршрут Челябинской области.

На маршруте, кроме метеорита, есть и другие объекты, связанные с космической отраслью. Например, на экскурсии по Миассу экскурсоводы рассказывают о Государственном ракетном центре имени Макеева, в Златоусте – про Златоустовский машиностроительный завод, где производили тормозные двигательные установки для космических аппаратов, а сейчас – детали для сложнейших телескопов, которые позволяют отслеживать космический мусор. В Челябинске с космосом напрямую связан ЮУрГУ и аэрокосмический факультет.

Кстати, и награду «Роскосмос» своим номинантам вручил тематическую – сертификат на экскурсию в Центр подготовки космонавтов. Еще один бонус – продвижение маршрута на своих ресурсах.

Напомним, всероссийский конкурс «Открой свою Россию» был организован Агентством стратегических инициатив и проводился в течение полугода. На конкурс было подано 192 маршрута из 60 субъектов РФ и восьми федеральных округов – от Калининграда до Сахалина. От Челябинской области была зарегистрирована одна команда, которая заявила два действующих маршрута и смогла пройти в следующий этап конкурса – акселератор.

Команду сформировало Агентство международного сотрудничества Челябинской области. В нее также вошли представители минэкономразвития региона и турбизнеса.

«Участие в конкурсе подразумевало прохождение трех обучающих модулей – по стратегическому видению турпродукта, его созданию и продвижению, – рассказала заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова. – Это были полезные компетенции и для нас, как для представителей органов власти, и для нашего бизнеса, потому что эти знания позволят создавать конкурентный турпродукт».

Одним из двух маршрутов, заявленных южноуральской командой, стал первый региональный брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Это сбалансированный четырехдневный тур, который дает туристу целый комплекс впечатлений: возможность покорить горы, насладиться чистейшим озером, попробовать традиционную уральскую кухню, на один день превратиться в кузнеца и выковать стальное сердце на память, загадать желание под колокольный звон, увидеть огромный карьер и, конечно, самый большой осколок метеорита.

Второй – активный тур от турбюро «Спутник», который совместил поход на Таганай и сплав по реке Ай, впоследствии его переработали в корпоративный тур «Сила притяжения». Эксперты АСИ проехали по этому маршруту и сняли презентационный ролик для распространения в социальных сетях.

Кроме того, в рамках акселератора был разработан и третий маршрут, который объединил Магнитогорск и Аркаим единой темой развития металлургии на Южном Урале.