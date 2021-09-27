Котова попросила руководителей предприятий не принимать у скупщиков лома люки

Глава Челябинска Котова поручила своим заместителям направить обращение на крупные предприятия города, которые скупают металлолом у небольших пунктов приема, с просьбой проверять лом на предмет наличия там люков и отказывать в приеме такого металла.

Это заявление прозвучало сегодня, 27 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Работа полиции проделана огромная по выявлению в местах скупок металлолома ворованных люков. Ее нужно продолжить. Сейчас нужно подготовить обращение к руководителям предприятий, которые занимаются скупкой лома, чтобы люки они не принимали», - сказала Наталья Котова.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов добавил, что полицейские задержали одного подозреваемого в совершении краж канализационных люков.

«Был задержан мужчина, который своровал люк на улице Прокатная. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. По данному факту возбуждено уголовное по части первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации– «Кража», - сказал Александр Астахов.

Мужчина также признался в совершении хищения еще 30 люков. Он их сдавал в пункты приема металлолома. Люки изъяты и переданы МУП ПОВВ.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также по проверке законности деятельности указанного пункта приема металлолома», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, ранее глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.