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27.09.2021

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27.09.2021

За неделю ковид оборвал жизни 154 южноуральцев, за время пандемии – более 4,5 тысячи
кражи канализационных люков
Наталья Котова
Полиция Челябинска
Общество
27.09.2021 11:42

Котова попросила руководителей предприятий не принимать у скупщиков лома люки

Глава Челябинска Котова поручила своим заместителям направить обращение на крупные предприятия города, которые скупают металлолом у небольших пунктов приема, с просьбой проверять лом на предмет наличия там люков и отказывать в приеме такого металла.

Это заявление прозвучало сегодня, 27 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Работа полиции проделана огромная по выявлению в местах скупок металлолома ворованных люков. Ее нужно продолжить. Сейчас нужно подготовить обращение к руководителям предприятий, которые занимаются скупкой лома, чтобы люки они не принимали», - сказала Наталья Котова.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов добавил, что полицейские задержали одного подозреваемого в совершении краж канализационных люков.

«Был задержан мужчина, который своровал люк на улице Прокатная. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. По данному факту возбуждено уголовное по части первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации– «Кража», - сказал Александр Астахов.

Мужчина также признался в совершении хищения еще 30 люков. Он их сдавал в пункты приема металлолома. Люки изъяты и переданы МУП ПОВВ.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также по проверке законности деятельности указанного пункта приема металлолома», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, ранее глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

Автор: Инна Шемаева
кражи канализационных люков
Наталья Котова
Полиция Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатели первичных, территориальных и макрорегиональных организаций Профсоюза работни
27.09.2021

Работники связи УрФО обсудили в Челябинске актуальные вопросы развития профсоюзного движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 27 сентября, православные отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего К
27.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.09.2021 14:39

В Заксобрании обсудили готовность Челябинской области к отопительному сезону

22.09.2021 14:04

В Миассе возле станции скорой помощи машина провалилась в яму

22.09.2021 14:02

Дмитрий Табарчук собрал 600 тысяч рублей для больного ребенка из Челябинской области

22.09.2021 13:50

В Сосновском районе в аварии пострадал пятилетний ребенок