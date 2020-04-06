Котова рекомендует медикам держать связь с полицией и контролировать тех, кто находится на карантине

В Челябинске сотрудники полиции и управления здравоохранения продолжают совместные проверки горожан, которые вернулись из заграничных поездок и обязаны в течение 14 дней находиться дома. Они должны соблюдать режим карантина. Обходы квартир проводятся ежедневно.

Речь о соблюдении жителями Челябинска режима карантина и самоизоляции шла сегодня, шестого апреля, на аппаратном совещании в администрации города.

"У нас налажена совместная работа с полицией Челябинска. Это обходы мест проживания людей, которые вернулись из-за границы, на предмет соблюдения 14-дневного карантина. Мероприятия проводятся семь дней в неделю", - сказала начальник управления здравоохранения Наталья Горлова.

В ходе рейдов в Челябинске уже было выявлено несколько человек, которые нарушают требования карантина. Так, в Калининском районе был задержан мужчина, конце марта вернулся из заграничной поездки и в нарушение постановления Роспотребнадзора находился вне дома, где должен был пребывать 14 дней в режиме изоляции. Судом он оштрафован на 15 тысяч рублей. За подобное нарушение также была оштрафована на такую же сумму еще одна местная жительница.

Кроме того, четвертого апреля полицейские Челябинска задержали еще двух местных жительниц, которые также нарушили режим самоизоляции. Они спокойно разгуливали по улицам города. Материалы в отношении них переданы в суд для принятия решения.

"Прошу с полицией Челябинска поддерживать постоянную связь и проводить проверки тех людей, которые вернулись из заграничных поездок, а также контролировать тех, кто с ними контактировал. Стражи порядка совершают ежедневные обходы, это нужно продолжить. Если необходимо, то подключить к этой работе управляющие компании, потому что многие люди могут находиться дома, но не открывать двери. Или же они могли покинуть свои квартиры", - дала поручение начальнику управления здравоохранения Челябинска Наталья Котова.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для граждан, находящихся на самоизоляции по подозрению на коронавирус, предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Добавим, полицейскими Челябинска ежедневно проводятся профилактические беседы с горожанами, в ходе которых до них доводится информация о необходимости соблюдения режима изоляции и принятии мер предосторожности. Стражи порядка призывают сограждан не выходить из дома без крайней необходимости.

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