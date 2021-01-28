Наталья Котова недовольна тем, как исполнялись контракты на отлов и содержание животных в 2020 году

Котова: Жители военного городка в поселке Шагол остануться без поддержки мэрии из-за минобороны

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 28 января, на пресс-конференции для журналистов объяснила, почем коммунальные сети поселка Шагол до сих пор не приняты в муниципальную собственность. Поэтому и страдают жители, которые вновь жалуются на бездействие коммунальников. А местные власти ничего не могут сделать – это прерогатива минобороны.

По словам Натальи Котовой, еще в июне 2020 года с министерством обороны была достигнута договоренность о передаче сетей в муниципальную собственность. Планировалось, что коммунальная инфраструктура военного поселка будет находиться в ведении ЧКТС и МУП ПОВВ.

«От министерства обороны РФ не пришли нам соответствующие документы. Договоренности не выполнены. Мы по закону не можем обслуживать этот поселок», - сказала Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в 2019 году в поселке Шагол замерзали жители домов № 8 и 10 по улице Артиллерийской и домов № 4, и 5 по улице Кудрявцева. Подрядчики затеяли капитальный ремонт систем отопления, но работы так и не завершили.

На тот момент город не мог направить на ремонт сетей Шагола целевые средства, потому что они не были имуществом муниципалитета, а являлись собственностью министерства обороны. Тем временем, с поселком у Челябинска постоянно возникали проблемы в части подготовки к отопительному сезону.

Прокурором города в адрес Натальи Котовой внесено представление об устранении нарушений закона, в котором потребовано решить в кратчайшие сроки вопроса по включению в муниципальную собственность города Челябинска объектов коммунальной инфраструктуры военного городка.