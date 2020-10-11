Ковид оборвал жизнь еще одного медработника

В Челябинской области зарегистрирован еще один случай смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области, в Усть-Катаве умерла 60-летний врач-невролог медико-санитарной части № 162.

В министерстве здравоохранения не назвали фамилию и имя умершего врача. По предварительным данным причиной смерти доктора стала коронавирусная инфекция.

Женщина в 1989 году окончила Семипалатинский государственный медуниверситет и пришла на работу в медсанчасть Усть-Катава, где и проработала по настоящее время.

«Любимый доктор для пациентов, профессионал своего дела, отличный и надежный друг, отзывчивый и верный коллега», - отзываются о докторе в минздраве.

Министерство, сотрудники больницы, жители Усть-Катавского городского округа, Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая.

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агентство выражают искренние соболезнования близким и родственникам.

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