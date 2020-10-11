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Ковид оборвал жизнь еще одного медработника

Общество
Сегодня, 16:47
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В Челябинской области зарегистрирован еще один случай смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области, в Усть-Катаве умерла 60-летний врач-невролог медико-санитарной части № 162.

В министерстве здравоохранения не назвали фамилию и имя умершего врача. По предварительным данным причиной смерти доктора стала коронавирусная инфекция.

Женщина в 1989 году окончила Семипалатинский государственный медуниверситет и пришла на работу в медсанчасть Усть-Катава, где и проработала по настоящее время.

«Любимый доктор для пациентов, профессионал своего дела, отличный и надежный друг, отзывчивый и верный коллега», - отзываются о докторе в минздраве.

Министерство, сотрудники больницы, жители Усть-Катавского городского округа, Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая.

МАЙ

В Брединском районе умер 57-летний врач общей практики Борис Соловьев. Причина смерти – ковидная пневмония.

В Златоусте скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Валентина Столбикова, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

ИЮНЬ

В селе села Кундравы умерла медсестра врачебной амбулатории Ольга Кокшарова.

В Челябинске коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.

В Челябинске скончалась 44-летняя декан фармацевтического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Елена Симонян. Изначально причиной смерти называлась внебольничная пневмония. Анализ на коронавирус был взят при жизни женщины, но результат прийти не успел.

В Магнитогорске умер 59-летний водитель скорой помощи Николай Панафидин.

В Миассе от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Елена Асташова.

ИЮЛЬ

В Верхнем Уфалкее коронавирус унес жизнь 63-летнего врача центральной городской больницы Сергея Савельева.

В Челябинске скоропостижно скончалась детский хирург городской больницы №1  Анна Белякова. Ей было всего 42 года.

В Миассе умерла диспетчер скорой помощи Татьяна Мандрикова. 

АВГУСТ

В Челябинске скончался анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса горбольницы №1 70-летний Виктор Шевченко.

В Челябинске умерла медсестра -диспетчер отделения санитарной авиации областной клинической больницы 68-летняя Галина Сидорова.

В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 56-летний врач-отоларинголог из Центра охраны материнства и детства Юрий Шералапов.

СЕНТЯБРЬ

В Миассе умерла врач-психиатр горбольницы №2 42-летняя Татьяна Мельничук.

В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался врач-терапевт городской больницы №3 Юрий Ишимов.

ОКТЯБРЬ

агентство выражают искренние соболезнования близким и родственникам.

В Магнитогорске скончался медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Валерий Греднев.

В Магнитогорске умер анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков.

 

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