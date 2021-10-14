14.10.2021
Челябинцы обворовали золоторудное месторождение в Бурятии
14.10.2021
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы
14.10.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение социальной новостройки в Копейске
14.10.2021
В Коркино зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
13.10.2021
В Челябинской области в результате ДТП фура улетела в кювет, пассажиры легковушки застряли в кузове
13.10.2021
Обращенные к челябинскому Миассу фасады «Мегаполиса» станут активными
Ковид разделил челябинцев
13.10.2021
В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди пенсионеров
13.10.2021
Попова: Родители должны контролировать нахождение дома детей, отправленных на дистант
13.10.2021
Вопросы и ответы по стимулирующим выплатам медикам за вакцинацию от ковида
13.10.2021
Южноуральцы смогут вакцинироваться от ковида даже ночью
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021