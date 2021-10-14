Ковид разделил челябинцев

Жители Челябинска разделились практически на три одинаковые группы по своему отношению к антиковидным мерам.

По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, 37% челябинцев Исследовательский центр портала Superjob.ru считают, что в городе нужно ужесточать борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Примерно столько же - 36% горожан – уверены, что новые противоэпидемические меры не нужны. Еще 27% опрошенных жителей Челябинска пока не определились с ответом на этот вопрос.

В целом по стране Челябинск и Самара жаждут ужесточения мер в борьбе с ковидом – «Повсеместная вакцинация!»; «Нужен коллективный иммунитет».

В остальных регионах меньшее число респондентов считают необходимым усилить работу по борьбе с распространением инфекции: в Воронеже, Екатеринбурге и Уфе - 31% опрошенных, В Нижнем Новгороде - 29%, в Волгограде, Казани и Новосибирске - 26%.

В Москве усиления мер хотел бы каждый пятый: «Люди расслабились, ходят без масок, много болеющих, чихающих и кашляющих».

В Санкт-Петербурге - 24% опрошенных: «Переводите людей на удаленную работу - освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте».

Опрос проводился с первого по 12 октября. В нем участвовало 9000 респондентов, в том числе по одной тысяче - из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 - из других городов-миллионников.

работодателем двух дней отдыха (в день донации и дополнительный день после этого).