Ковид уносит жизни челябинцев

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Из них у троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались трое женщин и двое мужчин из Челябинска, Чебаркульского и Сосновского районов. С начала пандемии умерло 658 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 53-летнего жителя Челябинска, 75-летней жительницы Чебаркуля и 89-летней женщины из Сосновского района.

Кроме того, в Челябинске была зарегистрирован смерть еще двух пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Скончались

73-летняя женщина и 75-летний мужчина. Причина смерти пациентки – злокачественное новообразование, пациента - острый инфаркт миокарда.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 658 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 180 человек умерли от ковидной пневмонии, 478 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро третьего ноября в России скончалось 28 тысяч 828 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 355 умерших, днем ранее - 238). В УрФО зарегистрирована 2 тысячи 25 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 547. В Челябинской области умер 658 жителя с коронавирусом (180 - от ковида), в Свердловской области – 792, в Ханты-Мансийском автономном округе – 256, в Ямало-Ненецком автономном округе – 150, в Курганской – 89, в Тюменской области – 80.