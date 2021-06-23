23.06.2021
Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста
23.06.2021
В Челябинск снова приедут сильнейшие фигуристы России
23.06.2021
В Озерске недобросовестные поставщики сливочного масла наживались за счет госконтрактов
23.06.2021
В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии
23.06.2021
В Челябинске пьяный пассажир маршрутки с «розочкой» напал на водителя
23.06.2021
Челябинский театр кукол приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»
Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста
22.06.2021
Алексей Текслер призвал глав привиться от ковида, подав пример жителям
22.06.2021
В Челябинской области из-за ковида отменяют массовые мероприятия, но выпускные разрешили
22.06.2021
Промышленники Челябинской области поддержали ковидную инициативу губернатора
22.06.2021
Ковид отменил празднование двух важных праздников в Магнитогорске
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021