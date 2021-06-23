Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста

В Челябинской области накануне зарегистрировано 120 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 11 процентов больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 109 случаев, темпы прироста – 5,8%). За весь период пандемии лабораторно подтверждено 65 тысяч 148 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, продолжает снижаться число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 97 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 97, а на прошлой неделе - больше 100 в сутки). С начала пандемии 60 тысяч 69 инфицированных коронавирусом пациентов сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть шести человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло четверо). Причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни трех тысяч трех жителей. Из них одна тысяча 747 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 74 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 57 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.