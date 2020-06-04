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Крошка и Барби родили челябинскому Антонио Бандерасу пятерых детей

Фото: 
Челябинский зоопарк
Общество
Сегодня, 11:48
Автор: 
Евгения Александрова

Красавец-козел Антонио Бандерас, живущий в челябинском зоопарке, осчастливил сразу двух нубийских коз, благодаря ему практически одновременно познавших радость материнства.

О появлении на свет пятерых нубийских козлят агентству "Урал-пресс-информ" рассказала культорганизатор муниципального зверинца Анастасия Малиновская.

По ее словам, мама-коза по имени Крошка родила двух девочек и одного мальчишку, у второй возлюбленной рогатого ловеласа Антонио - Барби - родились две девочки. Так что любвеобильный челябинский Бандерос стал счастливым отцом сразу пяти детей.

Прибавление в козлином семействе случилось около недели назад. Имен у новорожденных "нубийцев" пока нет.

Интересно, что козы Барби и Крошка между собой не соперничают, живут дружно. Такая вот козлиная идиллия в зоопарке.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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