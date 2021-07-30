Кто может уйти на пенсию досрочно

Жители Челябинской области могут на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста выйти на пенсию.

«Выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста могут женщины со стажем 37 лет и мужчины – 42 года, но не ранее достижения ими возраста 55 и 60 лет соответственно», - напоминает отделение Пенсионного фонда РФ по Челябинской области.

Для того, чтобы узнать свой страховой стаж, нужно запросить выписку из индивидуального лицевого счета. «Если какие-либо сведения о стаже гражданина на его лицевом счёте не учтены или учтены не в полном объеме, можно обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими документами лично в территориальный орган ПФР или дистанционно через Единый портал госуслуг для проведения работы по корректировке лицевого счёта», - поясняют в региональном управлении ПФР.