В Челябинской области в этом году досрочно вышли на пенсию 994 многодетные мамы

В Челябинской области с начала этого года досрочно вышли на пенсию 994 многодетные матери, воспитавшие троих и более детей, воспользовавшись своим законным правом.

Такую информацию озвучили в пресс-службе регионального правительства, отметив, что при наличии троих детей страховая пенсия по старости может быть оформлена в 57 лет — на три года раньше наступления пенсионного возраста.

«Если у женщины четверо детей, то право на пенсию она приобретает в 56 лет, на четыре года раньше. При этом пенсия по-прежнему назначается досрочно женщинам, имеющим пять и более детей. Мамы этой категории, как и прежде, выходят на пенсию в 50 лет», - напоминают в правительстве Челябинской области.