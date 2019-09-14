Легендарные «Стрижи» в небе Челябинска

Сегодня, 14 сентября, на территории военного аэродрома «Шагол» состоялось праздничное мероприятие при участии авиационной группы «Стрижи». Оно было посвящено Дню города. Пилотажная группа продемонстрировала фигуры высшего пилотажа.

Авиашоу с участием пилотажной группы «Стрижи» вызвало небывалый ажиотаж среди южноуральцев. Желающих увидеть фигуры высшего пилотажа оказалось неимоверно много. Такому количеству зрителей «проиграл» даже праздничный салют на День города. Пробка к военному аэродрому «Шагол» растянулась на несколько километров. Чтобы добраться до места проведения авиашоу у челябинцев ушло более двух часов. Многие не выдерживали, бросали машины на обочине и шли пешком.

«Мы пытались объездными дорогами ехать, но тоже оказались в пробке. Проще было пойти пешком», - рассказал водитель Андрей Николаев.

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа ВКС России. Сейчас она входит в состав Центра показа авиационной техники имени Кожедуба и выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.«Стрижи» базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка. В составе авиагруппы «Стрижи» есть южноуральцы. Это командир звена Дмитрий Косоруков из Челябинска, старший летчик Антон Бердюгин из Златоуста и командир группы Сергей Осяйкин из Магнитогорска.

Сегодня зрители увидели программу, которая была представлена на Международном авиационно-космическом салоне. Челябинцы наслаждались такими фигурами высшего пилотажа, как «Зеркало», «Колокол», «Молот», «Групповая бочка» и «Крыло».

«Мы с замиранием сердца смотрели. Самолеты так близко друг к другу летели. А когда они вниз полетели на нас, так вообще мурашки просто по коже», - поделилась впечатлениями жительница Челябинска Антонина Ведерникова.

«А мне запомнился момент, когда один самолет замер в воздухе. По всем правилам он должен падать. Завораживающее шоу. Я в восторге», - сказал челябинец Степан Сергеев.

«Стрижи» парили в небе больше получаса, после чего командир авиационной группы высшего пилотажа Сергей Осяйкин по рации из кабины своего самолета поздравил жителей Челябинска с Днем города.

«Пилотажная группа поздравляет всех вас с праздником! Здоровья, добра и благополучия всем», - сказал Сергей Осяйкин.

Авиаторов подхватили сотрудники МЧС, которые представили на суд челябинской публики музыкальный фонтан. Также на территории военного аэродрома «Шагол» была организована выставка авиационной техники. Посидеть в кабине пилота мог любой желающий. А уж от соблазна подержаться за крыло самолета или просто посидеть на нем не смогли не только дети, но и взрослые.