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Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим

Общество
Сегодня, 10:13

90 процентов жителей Челябинской области используют защитные маски при посещении общественных мест. До 15 июня они необходимы при посещении общественных мест – магазинов, аптек, медицинских учреждений, банков и парикмахерских, а также в общественном транспорте, включая такси.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС провели  опрос среди населения и выяснили, соблюдают ли жители обязательным масочный режим.

Большинство горожан (88,5%) при посещении общественных мест используют защитную маску, противоположной позиции придерживается менее чем каждый десятый житель региона, принявший участие в опросе (8,8%). Ещё 2,3% опрошенных сообщили социологам, что не посещают общественных мест.

Среди противников такой меры как использование защитной маски чаще представлены мужчины, жители региона в возрасте 18-24 лет и 45-59 лет.

Споры о том, нужно ли носить защитные маски в общественных местах, продолжаются с тех пор, как появилась информация о новой коронавирусной инфекции. Сторонники ношения масок считают, что они помогут уменьшить распространение инфекции, поскольку благодаря этой мере люди с бессимптомным течением коронавируса или до развития таких симптомов будут меньше его распространять. Однако, такой позиции придерживаются далеко не все, мотивируя своё нежелание носить маску разными причинами – дороговизной средств защиты или их неэффективностью.

Напомним, в регионе до 14 июня включительно продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта. С 24 мая начали понемногу смягчать ограничения - были открыты парки и скверы, разрешены прогулки (не более двух человек или семьей) и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Сохраняется обязательный масочный режим.

 

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