Магнитогорцев не пустят в общественные места без QR-кодов о вакцинации

Глава Магнитогорска Сергей Бердников анонсировал введение QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест.

Об этом сообщает verstov.info. Такое заявление глава Магнитогорска сделал на аппаратном совещании.

«В Магнитогорске более 20 мест, где можно вакцинироваться. Помимо стационарных мест, больниц, поликлиник мы развернули достаточное количество передвижных пунктов. С этого месяца две недели берем на подготовку, чтобы в местах массового пребывания людей – это кино, театры и так далее, – будут допускать людей только при наличии QR-кода. Это поможет, с одной стороны, сохранить здоровье, с другой – будет способствовать принятию решения в пользу вакцинации. Вакцинированные люди болеют в десяток раз реже и гораздо легче», – подчеркнул Сергей Бердников.

Добавим, что с 25 сентября при покупке билетов на домашние матчи ХК «Металлург» болельщики обязаны также предъявить QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или медотвод от прививки.