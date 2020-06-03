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Магнитогорск вновь возглавил антирейтинг по числу умерших пациентов с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:34
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Магнитогорске Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Магнитка вновь возглавила антирейтинг по числу умерших пациентов с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Магнитогорске скончались две женщины, у которых был подтвержден коронавирус. У 72-летней жительницы причиной смерти стала ковидная пневмония, у 65-летней женщина – злокачественное образование (ковид сопутствующий).

С начала пандемии в Магнитогорске умерло уже 12 пациентов с коронавирусом. На сегодня в городе подтверждено 771 случай коронависруной инфекции (плюс 4 за сутки).

В Челябинске и Златоусте зафиксировано по 10 смертельных случаев. При этом в областном центре подтверждено наибольшее число случаев коронавируса в регионе – 1013 (плюс 74 за сутки). В Златоусте – 477 случаев (плюс пять за сутки).

В Миассе с начала пандемии умерло пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в городском округе подтверждено 244 случая коронавирусной инфекции (плюс 6).

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей. В Брединском районе на сегодня подтверждено 19 случаев коронавирусной инфекции, в Октябрьском – 14.

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом

Всего в Ашинском районе подтверждено 54 случая коронавируса, в Верхнеуральском районе – 51, в Троицком городском округе - 39 случаев, в Троицком районе – 10, в Катав-Ивановском районе - 28 случаев, в Трехгорном – 11, Пласте – пять.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 47 южноуральцев, в том числе 21 человек умер от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро второго июня в России скончалось 5037 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 114 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 47 (в том числе 21 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 31, в Ханты-Мансийском автономном округе - 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 10, в Тюменской области - восемь.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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