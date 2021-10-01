Мэр Озерска заболел коронавирусом: Ухожу лечиться

Глава Озерского городского округа (ЗАТО, Челябинская область) Евгений Щербаков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня после обеда почувствовал боль в горле. Сдал ПЦР - положительный. Ухожу лечиться», - написал на своей странице в соцсетях Евгений Щербаков.

Болезнь у мэра протекает без серьезных осложнений, так как ранее он инфицировался от ковида. «Хорошо, что сделал прививку: коронавирус протекает без сложных симптомов», - отметил глава города.

Евгений Щербаков напомнил, что в июне прошлого года COVID-19 уже вынужден был уходить на двухнедельную самоизоляцию в связи с заражением коронавирусной инфекцией одного из членов его семьи.

«Друзья, берегите себя и близких, не расслабляйтесь, COVID никуда не отступил, - обратился к жителям глава и добавил. - Обязательно буду рассказывать о самочувствии, будем на связи».

На сайте администрации Озерска не публикуются общие данные по числу заболевших ковидом в городе. В целом по области по состоянию на 30 сентября продолжают лечение на госпитальных базах и на дому девять тысяч 949 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии лабораторно подтверждено 97 тысяч 534 случаев ковида. Сумели победить коварную болезнь 82 тысячи 884 жителя. С начала пандемии коронавирус оборвал жизни четырех тысяч 660 жителей.