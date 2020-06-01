Глава Озерска ушел на двухнедельный карантин

Глава Озерского городского округа (ЗАТО, Челябинская область) Евгений Щербаков самоизолировался на две недели в связи с выявление коронавирусной инфекции у одного из членов его семьи.

«У одного из членов семьи главы Озерского городского округа Евгения Щербакова подтвердился коронавирус, - сообщили в пресс-службе администрации Озерского городского округа. - Из соображений эпидемической безопасности Евгений Щербаков вынужден самоизолироваться на 14 дней».

Евгений Щербаков отметил, что планирует продолжить руководить округом, по пока в дистанционном режиме. «Продолжу работу удалённо: сейчас у нас реализуются десятки проектов от ремонта дорог до нацпроектов на насосно-фильтровальной станции, поэтому выпадать из процессов нельзя», - отметил глава.

Евгений Щербаков сообщил губернатору Алексею Текслеру о вынужденной самоизоляции и проинформировал своих подчиненных о своем новом формате работы.

Напомним, в середине мая в Озерске был зарегистрирован почти двукратный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным городского штаба, по состоянию на первое июня в Озерске инфицировано 39 человек. Почти половина – 18 человек – выздоровели. Один житель городского округа выписан из больницы Челябинска, один – из больницы Кыштыма.

По сведения областного оперативного штаба, двум самым юным инфицированным один год, самому возрастному – 83 года.

По данным городского штаба, 29 мая в Озерске умер один человек с коронавирусной инфекцией. В областную статистику пока этот смертельный случай не вошел.

На сегодняшний день в клинической больнице № 71 в тяжелом состоянии находится 35-летний житель. У него внебольничная пневмония (тотальное поражение легких) и сопутствующие тяжелое заболевание. Он вторые сутки подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На карантине в Озерске находится 234 человека.

Всего в Челябинской области по состоянию на 1 июня подтверждено 3 тысячи 132 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки выявлены 114 новых случаев заражения. За время пандемии зарегистрировано 43 случая смерти пациентов с коронавирусом.