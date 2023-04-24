Межуниверситетского кампус в Челябинске: на шаг ближе к воплощению

В Челябинске будет создан межвузовский проектный офис для регулирования научно-образовательной деятельности будущего кампуса мирового уровня. Об этом рассказал ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев по итогам стратегической сессии, проходившей в Москве 20-22 апреля.

Стратсессия по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» проводилась по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко и собрала первую восьмёрку региональных команд для обмена опытом, согласования тематических программ с региональной повесткой и определения существующих и перспективных ресурсов. В делегацию Челябинской области под руководством первого заместителя губернатора Ирины Гехт вошли заместитель министра образования и науки Виталий Литке с коллегами и представители вузов-участников.

«Мы рассматриваем кампусы как нечто большее, чем очень сложный управленческий проект по строительству зданий и сооружений разной целевой направленности», – заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Министр науки и образования считает, что кампусы позволят переосмыслить роль университетов, научных организаций в развитии страны и региона и придадут новый импульс взаимодействию вузов и научных организаций.

Напомним, кампус Челябинской области включит в себя потенциал и возможности для шести университетов: ЧелГУ, ЮУрГУ, МГТУ им. Г.И. Носова, ЮУрГАУ, МИДИСа и ЮУГМУ. Его специализациями станут интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, экология и живые системы. Современная инфраструктура сделает кампус комфортным для обучения и развития молодёжи.

«Главная задача, которую нам предстоит решить в ближайшее время – обозначить цифровой контур будущего кампуса и выстроить внутреннюю структуру управления, – говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. – Ещё необходимо более тщательно прописать инструменты, которые помогут нам предотвратить образовательную миграцию из региона».

В ближайшее время ЧелГУ займется исследованием основных целевых аудиторий кампуса для выявления их интересов и потребностей, чтобы к ноябрю сформировать карту представлений. Также вузу было поручено проработать возможность размещения на территории кампуса молодёжных организаций региона.

Параллельно будет вестись работа по цифровой трансформации вузов-участников и формированию модели организационно-управленческой структуры на уровне операционной деятельности.