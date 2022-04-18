Минсельхоз Челябинской области объяснил, чем вызвана высокая цена на сахар

Министерство сельского хозяйства Челябинской области объяснило, чем вызван существенный рост цены на сахар в магазинах.

Напомним, южноуральцы обращались к губернатору с жалобами на высокие цены на сахар при низком качестве товара в некоторых торговых точках.

«Причина возросшей цены на сахар связана с ажиотажным спросом (хотя запасы сахара в стране на момент роста составляли примерно половину годового объёма его производства и потребления), в результате был нарушен баланс в сегменте реализации, - объяснили в минсельхозе. - Потребовалось время, чтобы насытить рынок сахаром, потому что заводы, которые работали в круглосуточном режиме, не успевали отгружать продукцию и просто не могли удовлетворить в полном объёме все заявки».

В министерстве пояснили, что сахар относится к биржевому товару. «Если зайти на сайт любого сахарного завода, то вы не найдёте прайс-лист, потому что цены зависят от биржевых торгов и меняются постоянно. На это влияет мировая конъюнктура и неблагоприятная ситуация с дефицитом продовольствия, которая развивается на мировом рынке», - пояснили в ведомстве.

Напомним, ФАС России на фоне резкого повышения цен на сахар и необоснованного сокращения товара на рынке организовала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Были возбуждены дела против некоторых крупнейших производителей, дистрибьютеров сахара и крупных ритейлеров, которых заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.

«В Челябинской области сахар не производится. Крупные торговые сети реализуют сахар практически по цене закупки, так как применяют так называемое перекрёстное субсидирование, - отметили в минсельхозе региона. - В целях сдерживания цен постановлением правительства действует запрет на экспорт сахара, а также тарифная льгота на его импорт в размере 300 тысяч тонн».