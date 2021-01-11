Минздрав: Состояние девочки, серьезно пострадавшей в ДТП под Златоустом, стабильное
Состояние девочки, которая 10 января 2021 года попала серьезно пострадала в дорожно-транспортном происшествии под Златоустом (Челябинская область), оценивается как стабильное. Родители малышки погибли в этой аварии.
«Состояние ребёнка стабильное, находится под медицинским наблюдением врачей города Златоуста», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона. Другие подробности, в том числе, будет ли ребенок переведен в больницу Челябинска, пока не сообщаются.
В правительстве области заверили, что ребенку будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, 10 января в половине двенадцатого ночи на 1721 километре автодороги М-5 (в 15 километрах от Златоуста) произошло столкновение автомобиля Mazda с грузовиком. Шестилетняя девочка получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию златоустовской больницы. Управлявший автомобилем 36-летний отец ребенка и ее мама, сидевшая на переднем сидении, погибли на месте происшествия.