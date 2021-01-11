В новогодние каникулы в Челябинской области не зарегистрировано роста заболеваемости ковидом

В Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование на ковид в ТРК

В Челябинской области сняли запрет на работу общепита в ночные часы

В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5

Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд

Минздрав: Состояние девочки, серьезно пострадавшей в ДТП под Златоустом, стабильное

Состояние девочки, которая 10 января 2021 года попала серьезно пострадала в дорожно-транспортном происшествии под Златоустом (Челябинская область), оценивается как стабильное. Родители малышки погибли в этой аварии.

«Состояние ребёнка стабильное, находится под медицинским наблюдением врачей города Златоуста», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона. Другие подробности, в том числе, будет ли ребенок переведен в больницу Челябинска, пока не сообщаются.

В правительстве области заверили, что ребенку будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, 10 января в половине двенадцатого ночи на 1721 километре автодороги М-5 (в 15 километрах от Златоуста) произошло столкновение автомобиля Mazda с грузовиком. Шестилетняя девочка получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию златоустовской больницы. Управлявший автомобилем 36-летний отец ребенка и ее мама, сидевшая на переднем сидении, погибли на месте происшествия.