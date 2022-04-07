Мнение эксперта: Хорошие родители должны знать, как их ребенок проводит время в Интернете

Хорошие родители должны знать, что их ребенок читает, слушает и смотрит в Интернете – так же, как они знают о том, где он проводит свободное время.

О необходимости родительского контроля, о том, в каком возрасте ребенку безопаснее всего начать погружение во всемирную паутину, как научить детей ориентироваться в информационном пространстве, агентству «Урал-пресс-информ» рассказал заведующий кафедрой журналистики, директор медиацентра Ульяновского государственного университета Олег Самарцев (профессор приехал в Челябинск на крупный научный культурно-образовательный форум «Евразия-2022»).

По мнению Олега Самарцева, противостоять цифровым манипуляциям можно, если обучать этому со школьной скамьи (с первого класса). Умение различать дипфейки и уметь разграничивать настоящую реальность от виртуальной – это сегодня куда более полезные навыки, чем, например, умение правильно обращаться с розетками или распознавать волчьи ягоды, уверен специалист.

Профессор отметил, что на вопрос о том, какими должны быть уроки информационной грамотности, ответить сложно. По его мнению, дети в обязательном порядке должны знать историю коммуникаций, знать, как фотография, станок Гутенберга, телевидение, радиовещание повлияли на общество, и понимать, что это влияние подчас очень сильно.

«Это первое. Второе – дети должны знать, что такое факт: проверенные, достоверные сведения. Они должны уметь отличать факт от фактоида, то есть сведения, которое похоже на факт, но фактом не является. И, конечно, от дезинформации, когда человеку просто лгут. Школьники должны понимать, что есть еще и заблуждения. Например, все считают, что Наполеон был маленький. Однако он был обычного роста - 165 сантиметров. Дело в том, что английские газеты писали о росте Наполеона в английских дюймах, тогда как его рост измерялся во французских, а они больше английских. В результате рост Наполеона уменьшился. Это заблуждение - никто никого не хотел обмануть. Факт, дезинформация, заблуждение, фактоид – школьники должны разбираться в структуре фейка. Третье – дети должны разбираться в специфике медиа, понимать, в чем сила телевидения, печатной прессы, интернет-издания, социальных сетей, и знакомиться с их не только положительными, но и манипулятивными возможностями. Дети должны знать, что ими могут манипулировать. И, конечно, они должны уметь правильно выбирать источники получения информации», - отметил Олег Самарцев.

Кроме того, ульяновский профессор поделился своим мнением на тему родительского контроля.

«Считаю, что обязательный контроль необходим. Если родители не знают, где ребенок проводит свободное время, это плохие родители. Ну а почему же они хорошие, если не знают, где он проводит информационное время?!» - подчеркнул Олег Самарцев, добавив, что в среднем жители России проводят в информационном пространстве по десять часов в день.

Кроме того, завкафедрой журналистики Ульяновского госуниверситета высказался о том, с какого возраста, по его мнению, ребенку можно разрешать самостоятельно выходить в Интернет.

«С 14-ти. До этого времени я бы запрещал. Может, моя позиция слишком жесткая, однако я считаю, что раньше 14-ти лет ребенок может находиться в Интернете только в сопровождении взрослого. После 14-ти, будучи обученным, он может находиться там уже самостоятельно, но под контролем», - заявил участник форума «Евразия-2022».