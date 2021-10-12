Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная

Жители Челябинской области жалуются на огромные очереди в поликлиниках, долгое время ожидания, на смешение потоков больных людей и здоровых пациентов, а также на несоблюдение элементарных эпидправил в иных местах скопления людей. И в таких условиях здоровые люди должны прийти и поставить обязательную прививку от коронавирусной инфекции. Не совсем понятно, что из этого – нарушение или выполнение - быстрее поспособствует выработать коллективный иммунитет от ковида.

«В Чебаркульской поликлинике кабинет для взятия мазков на ПЦР [тест на коронавирусную инфекцию] располагается на втором этаже. Рядом два кабинета и напротив ещё три, в которых ведется прием [заболевших], коридор забит людьми. Ни о какой социальной дистанции не может быть и речи. Получается, что нековидные больные запросто могут заразиться этой заразой, - возмущается Наталья Хлевина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - Рядом расположен процедурный кабинет, в котором люди которые пришли на вакцинацию подписывают заявление, что они не контактные. Как так? Почему не соблюдаются элементарные меры по предотвращению распространения ковидом со стороны медорганизации? Почему бы не сделать кабинет для взятия ПЦР в менее проходимом месте? Или вы таким способом вырабатываете коллективный иммунитет?».

Такая же ситуация в Челябинске, в частности, в поликлинике ОКБ №3 (второй филиал), пишет Анна Мардеева и в доказательство прикладывает фото.

«У нас так вообще ПЦР и уколы делают в одном кабинете, очередь одна, тут же кровь из вены», - рассказывает Юлия Налимова, не указывая город и поликлинику.

Минздрав отмечает, что «в связи с распространением респираторных заболеваний и covid-19, поток пациентов в медицинских учреждениях возрос» и рекомендует не забывать о мерах индивидуальный защиты».

Однако, элементарные меры защиты не соблюдают даже в самих поликлиниках, не говоря уж об общественном транспорте, магазинах и иных местах скопления людей. Просто зайдите в любую точку. Масса людей без масок и никому никто не делает замечание.

«Вот поэтому и вспышки заболеваемости! Все пущено на самотёк.... Люди заражаются друг от друга в поликлиниках, в магазинах, в транспорте...и т.д.!», - считает Татьяна Корчагина.

Людей возмущает, что при таком беспечном, наплевательском и бесконтрольном подходе ввели обязательную вакцинацию от ковида. «Это никого не волнует, вы главное вакцинируйтесь! Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная!», - выражает мнение части южноуральцев Анастасия Попова.

«Почему нет отдельных потоков для вакцинируемых? Почему они должны стоять и сидеть рядом с больными людьми? - интересуется Валерий Парфёнов и добавляет. - В одной очереди и больные и здоровые, а вы всё про вакцинацию. Люди в больницах заражаются».

Светлана Шульгина просит губернатора отменить постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации и навести порядок в поликлиниках. «Отмените, пожалуйста, постановление санитарного врача о вакцинации! Пусть он лучше проконтролирует положение дел в поликлиниках. Больные люди с температурой 38, не дождавшиеся врача, и люди, пришедшие за справкой в санаторий и на плановую операцию, сидят в одной очереди по 4-5 часов. Отмените массовые мероприятия, фестивали, концерты, разорвите цепочку и тогда не нужно будет принудительно вакцинировать людей», - пишет Светлана.

Жители также обращают внимание губернатора на то, что в поликлиниках невозможно получить медотвод на прививку. «К терапевтам не попасть, они, бедненькие, в больницах зашиваются. А с реальными больными в очереди по 5 часов не очень- то хочется сидеть», - делится Наталья Болышева

При этом врачи не устают повторять, что только вакцинация может спасти жителей от новой, более жесткой волны коронавирусной инфекции, от новых смертей и новых штаммов этой коварной инфекции. «Сняты все административные барьеры в рамках прививочной кампании: вакцина в наличии, бригады сформированы, мобильные пункты максимально приближены к населению. Осталось осознать, что вакцинация - единственный доступный способ контролировать инфекцию», - отмечает Дмитрий Прокопьев, главный врач городской клинической поликлиники №8 Челябинска.

«Чтобы остановить распространение коронавируса очень важно вакцинироваться. Профилактика всегда лучше лечения, - подчеркивает Ольга Агеева, главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. – COVID-19 - коварная инфекция с опасными последствиями. Чтобы избежать их, нужно вакцинироваться. А тем, кто уже переболел коронавирусом, мы рекомендуем пройти углубленную диспансеризацию – расширенное обследование здоровья».

На Госуслугах появилось мини-приложение «Коллективный иммунитет» для обмена опытом о вакцинации от COVID-19. Это совместный проект ВКонтакте, Одноклассников и Министерства здравоохранения.