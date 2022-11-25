Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»

Мобилизованным жителям Челябинской и Свердловской областей вручили медали «За отвагу».

Видео: минобороны РФ

Государственные награды военнослужащие Центрального военного округа получили за мужество и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции.

Как сообщает министерство обороны Российской Федерации, военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы националистов на себя, вынуждая противника вскрывать свои позиции. Выявленные координаты передавались в командный пункт для нанесения артиллерийских ударов по противнику.

Самоотверженные и хладнокровные действия военнослужащих Челябинской и Свердловской областей позволили на заданном направлении нанести огневое поражение противнику.