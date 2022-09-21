Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ

Самый крупный вуз Южного Урала – ЮУрГУ - приглашает быстро и бесплатно получить дополнительное образование или новую специальность.

В чем суть? В стране запущен проект «Содействие занятости», в рамках которого вузы открыли набор на многочисленные программы, доступные для молодежи.

Какие условия? Возраст до 35 лет и отсутствие официального трудоустройства:

- в течение четырех месяцев после окончания высшего учебного заведения или среднего специального учебного заведения;

- отслужившие в армии мужчины, которые после увольнения в течение четырех месяцев не нашли работу;

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Что предлагают? Множество востребованных специальностей: от дизайнера до гида-экскурсовода и бетонщика. Обучение онлайн и не только, продолжительностью от одного до двух месяцев, в зависимости от специальности.

Как зарегистрироваться? Подать заявку и узнать подробности о программах и условиях участия можно по телефону: +7 (351) 272-31-40 или на сайте ЮУрГУ.

Запись открыта уже сейчас, торопитесь: проект рассчитан на 2022 год.