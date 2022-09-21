21.09.2022
Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ
21.09.2022
«Зигальга» продолжает обозначать свои границы
21.09.2022
ММК приглашает инвесторов и потенциальных партнеров к сотрудничеству
20.09.2022
В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту
20.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
20.09.2022
В Челябинске закрыто движение трамваев по Новороссийской и Дзержинского
Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ
20.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин скоро отправится в свой первый космический полёт
01.09.2022
Упорства и веры в себя: будущих ракетостроителей посвятили в студенты ЮУрГУ
01.09.2022
ЮУрГУ приглашает студентов любого вуза бесплатно получить квалификацию по IT-компетенциям
23.08.2022
Сделай правильный выбор: спецпредложение ЮУрГУ для тех, кто ценит свои деньги и время
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022