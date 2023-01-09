08.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое января (18+)
08.01.2023
В Челябинске женщина убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой
07.01.2023
В Рождество в Челябинске прошли первые городские гуляния и концерт духовной музыки
07.01.2023
Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений
07.01.2023
Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов
07.01.2023
Два человека погибли в Кизильском районе после встречного столкновения
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
08.01.2023
Когда завершатся каникулы в школах Челябинска и будут ли продлены из-за мороза
08.01.2023
Мороз продлил новогодние каникулы в школах Челябинской области, но не во всех
22.12.2022
В Троицке отменили занятия в школах в первую смену, но не для всех
07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022