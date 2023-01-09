Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска

В Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия для учащихся всех городских школ.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в понедельник, девятого января, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была минус 26 градусов, влажность воздуха 64%, ветер 3-6 метров в секунду.

В областном центре из-за мороза не пошли в школу все учащиеся первой и второй смены. «Сегодня, девятого января, Комитетом по делам образования Челябинска принято решение об отмене занятий в школах города с первого по одиннадцатый классы первой и второй смен», - сообщает телеграм-канал ЕДДС.

В Магнитогорском городском округе отменили занятия для всех учащихся школ. «Сегодня, девятого января, в связи с погодными условиями отменяются занятия для обучающихся 1-11 классов в первую и вторую смены», - сообщает городское управление образования. Утром в Магнитогорске было минус 30 градусов, влажность воздуха 75%, ветра нет.

В Копейском городском округе мороз также отменил занятия для учащихся школ. «Девятого января 2023 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха управлением образования принято решение об отмене занятий в школах г. Копейска с первого по 11 класса первой и второй смены», - сообщает управление образования городского округа. Утром в Копейске было минус 26 градусов, а по ощущениям все минус 37 градусов, отмечают синоптики, влажность воздуха 55 процентов, ветер северо-западный до четырех метров в секунду.

В Миасском городском округе занятия отменены только для младших и средних классов. Старшеклассники пошли в школы. «Сегодня, девятого января 2023 года, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах Миасского городского округа с первого по девятый классы первой и второй смены», - сообщает МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс. Ссредняя температура по округу утром была минус 28 градусов, ветер до одного метра в секунду.

Напомним, в связи с низкими температурами окружающего воздуха продлены новогодние каникулы в школах Нагайбакского, Еткульского, Еманжелинского районов, а также в Трёхгорном и Снежинске. В Верхнем Уфалее школьники будут учиться дистанционно девятого и десятого января. Школьники Коркинского муниципального округа приступят к учебе 11 января.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

Занятия для всех учащихся отменяются при температуре воздуха минус 28-29 градусов (ветер от пяти и более метров секунду), при минус 30 градусов при скорости ветра 1-4 метров в секунду, при минус 31 градус и ниже.