Мороз продлил новогодние каникулы в школах Челябинской области, но не во всех

В связи с низкими температурами окружающего воздуха продлены новогодние каникулы в школах Нагайбакского, Еткульского, Еманжелинского районов, а также в Трёхгорном и Снежинске. В Верхнем Уфалее школьники будут учиться дистанционно девятого и десятого января. Школьники Коркинского муниципального округа приступят к учебе 11 января.

Как сообщает администрация Нагайбакского района, из-за сильных морозов принято решение внести изменения в график учебного процесса в школах.

«В Нагайбакском районе наблюдается температура в пределах минус 30-35 градусов. В связи с этим решено продлить на два дня каникулы», - прокомментировала начальник управления образования администрации района Ирина Решетникова. Каникулы продлены на девятое и десятое января.

В Еткульском районе каникулы также решили продлить на два дня. «В связи с низкой температурой воздуха принято решение о продлении каникул в школах Еткульского района до 10 января 2023 года включительно. С 11 января занятия проводятся в штатном режиме», - сообщают в районной администрации.

В Еманжелинском муниципальной районе пока отменены занятия только на первый учебный день нового года. «Девятого января 2023 года, в связи с погодными условиями, отменяются занятия с первого по 11 класс первой и второй смены, - сообщает управление образования района и предупреждает родителей. - Подвоз обучающихся к месту учёбы и обратно осуществляться не будет».

В школах Трёхгорного на два дня продлили каникулы из-за мороза. «В связи с низкими температурами воздуха в общеобразовательных школах продлены каникулы девятого и десятого января. Занятия в школах начнутся в среду, 11 января», - сообщили в Управлении образования администрации городского округа.

В школах Верхнеуфалейского городского округа девятого и десятого января 2023 года образовательный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования будет организован с использованием электронных образовательных технологий, сообщает управление образования. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

У школьников Коркинского муниципального округа изначально каникулы предполагались по 10 января включительно. «После окончания зимних каникул школьники выходят на учебу 11 января в обычном режиме», - сообщили в администрации округа.

Напомним, в школах Снежинского городского округа также продлены новогодние каникулы в связи с прогнозируемыми аномальными морозами. «Новогодние каникулы школьников с первого по 11 классы школ Снежинска продляются до 10 января включительно. Выход на занятия 11 января 2023 года», - сообщает управление образования города.