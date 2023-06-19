«Мой питомец - моя ответственность!» - стартует второй этап детского конкурса

В Челябинской области завершается первый – отборочный – этап конкурса детских рисунков «Мой питомец – моя ответственность!». В районных и городских государственных ветеринарных станциях, подведомственных министерству сельского хозяйства региона, созданы конкурсные комиссии, которые будут оценивать работы и выбирать победителей для участия во втором – областном этапе конкурса.

Напомним, что традицию проведения конкурса детских рисунков, посвященных мохнатым домашним питомцам, несколько лет назад положила Челябинская ветеринарная станция. Цель конкурса остается прежней - воспитывать в детях любовь, бережное и ответственное отношение к домашним питомцам, привлечь внимание детей, взрослых, общественности к теме защиты домашних животных.

Для тех ребят, кто ещё не решился послать на конкурс свои рисунки, есть возможность до 20 июня это сделать. Как? Главное – нарисовать красиво своего домашнего питомца – кошку, собаку, попугая, черепаху, хомяка и так далее. Потом вместе с родителями принести свой рисунок в районную или городскую ветстанцию. Адреса можно узнать на официальном сайте. В каждом муниципальном районе или городском округе есть ветеринарная станция или ветеринарный участок.

После 20 июня в госветстанциях начнут работу конкурсные комиссии, которые выберут лучшие работы и направят их в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для участия во втором этапе конкурса. Напомним, что конкурс проводится в трёх возрастных категориях: от 4 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 14 лет. В министерстве тоже утверждён состав конкурсной комиссии, котоорая будет оценивать рисунки с 10 июля по 25 августа 2023 года. Есть одна особенность конкурса: рисунки, не прошедшие первый этап Конкурса в подведомственных учреждениях ветеринарии и направленные на второй этап Конкурса – в министерство – самостоятельно рассматриваться не будут.

Как рассказали в пресс-службе минсельхоза, в состав областной комиссии конкурса вошли сотрудники министерства сельского хозяйства и приглашенные эксперты. Комиссия будет принимать решение простым большинством голосов, побеждает конкурсная работа, которая набрала наибольшее количество баллов.

Награждение победителей конкурса рисунков состоится накануне Дня ветеринарного работника, который пройдет 31 августа. Работы победителей будут размещены на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Челябинской области.