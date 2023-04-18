В Челябинской области стартует конкурс «Мой питомец - моя ответственность!»

По поручению губернатора Челябинской области региональный минсельхоз организует конкурс рисунков «Мой питомец - моя ответственность!». К участию в нем приглашаются дошкольники и школьники области от четырех до 14 лет.

Традицию проведения конкурса детских рисунков, посвященных мохнатым домашним питомцам, несколько лет назад положила Челябинская ветеринарная станция. В текущем году впервые стартует конкурс «Мой питомец - моя ответственность!», к которому подключатся все государственные ветеринарные станции региона, подведомственные региональному минсельхозу. Цель конкурса остается прежней - воспитывать в детях любовь, бережное и ответственное отношение к домашним питомцам, привлечь внимание детей, взрослых, общественности к теме защиты домашних животных.

Как сообщили в региональном минсельхозе, конкурс пройдет в два этапа и будет проводиться в трех возрастных категориях. Первая – участники от четырех до шести лет, вторая – от семи до девяти лет, третья – от десяти до 14 лет. На каждом этапе конкурсные комиссии оценят работы юных художников на соответствие теме, ее раскрытие, оригинальность, качество оформления.

Первый, отборочный, этап стартует первого мая. С этой даты и по 20 июня можно подать художественные работы и необходимые сопровождающие документы в районные и городские ветстанции. Конкурсные комиссии ветстанций определят победителей и до третьего июля направят их работы в минсельхоз Челябинской области. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии.

На втором этапе с десятого июля по 25 августа конкурсная комиссия министерства определит победителей, другие участники второго этапа будут награждены Благодарственными письмами минсельхоза Челябинской области. Награждение победителей конкурса состоится накануне Дня ветеринарного работника. Их работы будут размещены на официальном сайте министерства.

Всю информацию о конкурсе, о правилах участия, его этапах можно узнать здесь.