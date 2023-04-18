18.04.2023
В Челябинской области стартует конкурс «Мой питомец - моя ответственность!»
17.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля (18+)
17.04.2023
Южноуралец, убивший тещу, просил его оправдать
17.04.2023
«Единая Россия» и «Акваспас» запустили в Челябинске курсы по оказанию первой помощи
17.04.2023
В Никольской роще Челябинска посадили первые десять сосен
17.04.2023
В Магнитогорске в поддержку участников СВО состоялся пасхальный автопробег
В Челябинской области стартует конкурс «Мой питомец - моя ответственность!»
14.04.2023
Назначен первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области
05.04.2023
Разин приехал в Челябинск, чтобы обсудить посевную
03.04.2023
КСП Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средств минсельхозом
24.03.2023
Сельские семьи Челябинской области строят жильё с государственной поддержкой
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023