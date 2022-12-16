Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов

Территории Челябинской области получили 55 новых автобусов – «ПАЗов» и «ГАЗелей», которые будут возить на учебу юных жителей 28 муниципалитетов.

Два автобуса получит Верхний Уфалей, по одному - Копейск, Кыштым, Миасс, Челябинск и Южноуральск, семь – Агаповский район, два – Аргаяшский, по одному – Ашинский и Брединский районы, по два – Варненский и Верхнеуральский, по три – Еткульский, Нагайбакский, Чебаркульский и Кизильский, по одному – Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Пластовский, Саткинский, Увельский и Уйский, по два – Красноармейский и Нязепетровский, пять – Кунашакский, четыре – Октябрьский муниципальный район.

Транспортные средства закупили по проекту «Школьный автобус». До отправки техники в территории ее осмотрел глава региона Алексей Текслер. Также сегодня, 16 декабря, губернатор пообщался с водителями, которые будут работать на новых автобусах.

По словам Алексея Текслера, программу «Школьный автобус» область реализует совместно с министерством просвещения Российской Федерации. Это федеральные и региональные средства. Губернатор подчеркнул, что дети должны добираться до школ с комфортом, дорога к образовательным учреждениям должны быть для них безопасной.

«Фактически за три года мы обновили половину автобусов. Уже в начале следующего года будем приобретать еще 44 автобуса, - сказал Алексей Текслер. - Думаю, в следующем году завершим обновление школьного автобусного парка по всей области».

Глава региона также сообщил, что в 2022 году 13 муниципалитетов уже получили двадцать единиц транспорта – по региональной государственной программе «Развитие образования в Челябинской области», в рамках которой в 2020 году за счет областных средств было закуплено 27 автобусов, в прошлом году - 26. В правительстве региона уточнили, что по программе «Школьный автобус» в 2020 году область приобрела 11 единиц техники, в 2021-м - 39, в текущем году - 55. С 2019 года Челябинская область приобрела в общей сложности 263 единицы техники – и за счет региональных средств, и по федеральному проекту «Школьный автобус».

Алексей Текслер сообщил, что на сегодняшний день вопрос укомплектования штата водителями школьных автобусов в целом решен, однако есть вопросы по заработной плате.

«Строго следим за этим. Вопросы заработной платы сегодня - одни из ключевых. Министерству образования Челябинской области поручение дал, сейчас с муниципалитетами этот вопрос отработаем», - подчеркнул губернатор.

По информации регионального правительства, в нынешнем учебном году в Челябинской области 608 школьных автобусов осуществляют регулярные перевозки свыше 19 тысяч учеников. Ежедневно школьников доставляют до образовательных учреждений и обратно по 689 маршрутам, 60 из них находятся на территории городских округов, 629 – в муниципальных районах Южного Урала.

Число детей, которых нужно возить в школу и возвращать из школы домой, в Челябинской области растет с каждым годом. В 2019 году на Южном Урале было 17 тысяч 379 таких ребят, в 2020 году - 18 тысяч 272, в 2021 году – 18 тысяч 695 детей, в 2022 году – 19 тысяч 47.