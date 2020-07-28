На базе ЧелГУ откроют международный кампус

В Челябинске откроют международный кампус (университетский, студенческий городок). Он будет создан на площадях бывшей банковской школы Центробанка.

«Университету со всей инфраструктурой передана бывшая банковская школа Центробанка РФ на ул. Ворошилова, 4. На ее базе запланировано открытие международного кампуса», - поделилась Ирина Гехт на своей странице в соцсетях.

Ирина Альфредовна - выпускница ЧелГУ, член попечительского совета прошлого созыва - активно поддерживала процесс получения университетом этого имущественного комплекса.

Первое заседание нового состава попечительского совета с участием Ирины Гехт состоялось в новом кампусе ЧелГУ.

Ректор Челгу Сергей Таскаев провел для гостей экскурсию по новым площадям и отчитался за работу университета в прошлом учебном году.

По итогам работы Челябинский государственный университет вошел в список 50 лучших вузов России по версии Forbes и Webometrics, улучшил позиции еще в нескольких рейтингах, провел масштабные ремонты, а также благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыл представительство УрО РАН и запустил региональный конкурс РФФИ на Южном Урале.

Напомним, в декабре 2019 года ЧелГУ получил разрешение от Минобрнауки России принять в оперативное управление и безвозмездное пользование имущество Центробанка в Челябинске на улице Ворошилова. Это комплекс объектов: административный корпус с учебными площадями, общежитие, гараж и даже стадион.

Полученные в распоряжение площади способны вместить более одной тысячи человек. Вуз планирует размещать в кампусе студентов из Японии, Южной Кореи, Индии, Китая, Вьетнама, Египта, Ирана, стран Евросоюза и других.