На четверть выросло число отправленных на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области

В Челябинской области сразу почти на четверть выросло количество классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). При этом сократилось число классов, изолированных как контактных по коронавирусной инфекции.

«В области 309 классов в 124 школах находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Днем ранее был 251 класс в 108 школах области.

Остается неизменным число учебных заведений, полностью закрытых по ОРВИ из-за большого числа заболевших учащихся. «Три сельские школы в Красноармейском, Каслинском и Троицком районах закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, семь образовательных организаций города Трехгорный переведены на дистанционную форму обучения из-за высокого уровня заболеваемости.

Количество классов в школах, находящихся на изоляции после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, чуть подросло.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 12 школах городов Снежинск, Южноуральск, Трехгорный, а также Октябрьского района 49 классов не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Накануне из-за ковида занимались дома ученики 48 классов в 12 школах городов Снежинск, Южноуральск, Трехгорный, Октябрьского района.

В детских садах выросло число групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом, сохраняется на прежнем уровне – 27 групп в 24 детских садах.

И количество детсадов, находящихся на карантине по ОРВИ, осталось неизменным. «По причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находится одна группа. Полностью на карантин по ОРВИ закрыты три дошкольных образовательных учреждения в Аргаяшском и Каслинском районах», - уточнили в минобрнауки. Днем ранее - три группы и два детских сада в Каслинском районе.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 151 случай ковида у школьников (за прошедшие сутки – два школьника заболели).

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.