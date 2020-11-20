На госпитальных базах Челябинской области выявлены нарушения в работе кислородного оборудования
На госпитальных базах Челябинской области, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, выявлены нарушения в работе кислородного оборудования.
Нарушения вскрыли в ходе проверок, которые были проведены по распоряжению губернатора Алексея Текслера.
В Челябинской области за последнее время увеличивались мощности кислородного оборудования в связи с развертыванием ковидных коек в госпитальных базах. Чтобы предупредить возникновение новых чрезвычайных ситуаций, Алексей Текслер поставил задачу проверить кислородную инфраструктуру в больницах.
«Скажу откровенно, были и нарушения, так что проверка была не зря», - подчеркнул Алексей Текслер, проконтролировавший сегодня ход ремонтных работ в ГКБ№2, где 31 октября произошел взрыв на кислородной станции.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, проверка была организована по нескольким направлениям: проектные решения по увеличению мощности оборудования; монтаж оборудования с соблюдением проектных решений; эксплуатация и обслуживание оборудования и профессиональные качества персонала, который занимается обслуживанием оборудования.
По словам Алексея Текслера, медицинским учреждениям, где были выявлены нарушения, выданы предписания на исправление ситуации.
«Ряд медицинских учреждений, где были зафиксированы нарушения со стороны контролирующих инстанций, получили необходимые предписания для исправления. Важно, что мы в преддверии зимы такую работу провели», – Алексей Текслер.