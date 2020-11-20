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На госпитальных базах Челябинской области выявлены нарушения в работе кислородного оборудования

На госпитальных базах Челябинской области, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, выявлены нарушения в работе кислородного оборудования.

Нарушения вскрыли в ходе проверок, которые были проведены по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

В Челябинской области за последнее время увеличивались мощности кислородного оборудования в связи с развертыванием ковидных коек в госпитальных базах. Чтобы предупредить возникновение новых чрезвычайных ситуаций, Алексей Текслер поставил задачу проверить кислородную инфраструктуру в больницах.

«Скажу откровенно, были и нарушения, так что проверка была не зря», - подчеркнул Алексей Текслер, проконтролировавший сегодня ход ремонтных работ в ГКБ№2, где 31 октября произошел взрыв на кислородной станции.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, проверка была организована по нескольким направлениям: проектные решения по увеличению мощности оборудования; монтаж оборудования с соблюдением проектных решений; эксплуатация и обслуживание оборудования и профессиональные качества персонала, который занимается обслуживанием оборудования.

По словам Алексея Текслера, медицинским учреждениям, где были выявлены нарушения, выданы предписания на исправление ситуации.