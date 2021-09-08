На пешеходной зоне улицы Свободы в Челябинске завершили обустройство пандусов

На новой пешеходной зоне улицы Свободы в Челябинске (на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева) завершено обустройство пандусов.

Об этом сегодня, восьмого сентября, сообщили в администрации Советского района.

Напомним, на объекте, реконструируемом в рамках реализации инициативных проектов, неоднократно проводились выездные совещания и выявлялись различные недостатки – власти района привлекали к совместной работе людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они высказали свои замечания до сдачи объекта.

Последняя встреча на пешеходной зоне состоялась вчера, седьмого сентября. Представителям общественной организации инвалидов показали, что получилось в результате.

Также в администрации Советского района рассказали, что изготовление и монтаж поручней будет осуществлен в рамках отдельного муниципального контракта по установке малых архитектурных форм осенью этого года.

Следующий участок пешеходной зоны улицы Свободы – от улицы Тимирязева в сторону железнодорожного вокзала начнут благоустраивать в 2022-м году, уже по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, как будет выглядеть преображенная улица.