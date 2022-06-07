На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды

Челябинские власти сообщили об отключении горячей воды в жилом доме №3 по улице Наркома Малышева и жилом доме №48 по улице Университетской набережной.

Также горячего водоснабжения – в срок до десятого июня включительно – не будет в детском саду по адресу: улица Наркома Малышева, 1.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, отключение связано с внеплановым ремонтом, необходимость в котором возникла в ходе гидравлических испытаний.

Работы проводит Магнитогорская сетевая компания.