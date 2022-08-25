На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому

В Челябинске в воскресенье, 28-го августа, автобусы № 8, 9, 16, 23, 31, 60с, 158К временно изменят маршруты движения в период с семи утра до трех часов дня, что связано с проведением городского марафона.

Как сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в этот период общественный транспорт будет ходить следующим образом:

№8: «Мамина - Братьев Кашириных - Чичерина - 250-летия Челябинска - 40-летия Победы - Братьев Кашириных - Мамина».

№9: «Мамина - Комсомольский проспект - Чичерина - проспект Победы - Новоградский проспект - Петра Столыпина».

№9: «Петра Столыпина - Новоградский проспект - Петра Сумина - Татищева - проспект Радионова - Новоградский проспект - проспект Победы - Чичерина - Комсомольский проспект - Мамина».

№31: «ЧМК - Чичерина - 250-летия Челябинска - 40-летия Победы - Братьев Кашириных - Чичерина - ЧМК».

Автобусы № 16, 23, 60с будут следовать в объезд через Северо-Крымскую.

№ 16: «ЧМК - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - проспект Ленина - ЮУрГУ».

№23: «47-й микрорайон - Молодогвардейцев - Бр. Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - проспект Ленина - Энтузиастов - Худякова - Доватора - Воровского - Блюхера - ТК Кольцо».

№ 60с: «Сад Вишневый - Плотина - Худякова - Лесопарковая - проспект Ленина - Энгельса - Труда - Северо-Крымская - Братьев Кашириных - Чичерина - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - сад Надежда».

В расписание маршрута 60с вносятся изменения на один день. Автобус, перевозящий пассажиров по маршруту «Вишневый - сад Надежда», временно изменит расписание и схему движения.

Рейсы отправлением от сада «Вишневый» и от сада «Надежда» в 6:30, 9:00, 12:00 будут выполнены в объезд по трассе: «Сад Вишневый - Плотина - Худякова - Лесопарковая - проспект Ленина - Энгельса - Труда - Северо-Крымская - Бр. Кашириных - Чичерина - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - сад Надежда». Рейсы отправлением от сада «Вишневый» и от сада «Надежда» в 7:45, 10:45, и 13:00 - отменяются.

№158к: «Микрорайон «Белый хутор» – Академика Макеева».

«Будьте внимательны, заранее планируйте свой маршрут», - призывает челябинцев «Организатор перевозок».

Напомним, в воскресенье, 28-го августа, в связи с проведением челябинского марафона на северо-западе будет временно закрыто движение автотранспорта.