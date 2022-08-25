25.08.2022
На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому
25.08.2022
Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко
25.08.2022
Челябинск признан передовиком всероссийской программы «Пять шагов для городов»
25.08.2022
Малышам Троицка начать учебный год предлагали в школе, в которой течет крыша и рушится потолок
25.08.2022
Прокуратура присмотрит за Орлом
25.08.2022
В Челябинске завершилась утренняя сессия первого дня Всероссийской спартакиады по легкой атлетике
На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому
23.08.2022
Челябинские власти повышают транспортную доступность улицы Петра Сумина
22.08.2022
Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста
16.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
08.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022