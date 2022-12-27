На военной кафедре ЮУрГУ начнут готовить операторов беспилотников

С нового года в военно-учебном центре ЮУрГУ начнут готовить операторов беспилотных авиационных средств. Об этом сообщил и.о. ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Он отметил, что открытие новой специальности никак не связано со специальной военной операцией на Украине, решение было принято полтора года назад.

«У нас есть военно-учебный центр, самый большой в России. Мы там реализуем две специальности, с этого года будет три», - сказал Александр Рудольфович, добавив, что прежде был упор на подготовку связистов и танкистов. Все меняется, подытожил глава вуза, допустив возможность обучения новой специальности не только юношей, но и девушек.