На выплату соцработникам Челябинской области выделены дополнительные средства

Почти 1,9 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска, в том числе Челябинской области – почти 74 миллиона рублей.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабинета министров.

Напомним, для сотрудников детских интернатов, домов престарелых (педагогов, психологов, медицинского персонала), работающих в условиях превентивной изоляции, предусмотрена специальная федеральная доплата. Изначально ее планировали выплачивать за апрель, май и июнь, потом продлили по 15 сентября, а теперь принято решение продлить еще на месяц.

Из федерального бюджета на стимулирующие выплаты соцработникам Челябинской области изначально был направлен 161 миллион рублей, уточнили в министерстве социальных отношений региона. Но этих денег не хватило на выплату сотрудникам, работавшим в режиме превентивной изоляции на 8 и 9 сменах. Было принято выделить региону дополнительные трансферты. В общей сложности область получит из федерального бюджета 234 миллиона 966,4 тысячи рублей на выплаты соцработникам.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составила 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В учреждениях, где зафиксирован случай заноса коронавирусом, доплата выше - 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, психологов, среднего медицинского и административного персонала выплаты равны 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей.

Для младшего персонала выплаты равны 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

В случае, если сотрудник вынужденно прервал режим превентивной изоляции по заболеванию, то ему полностью оплачивается вся смена (14 дней). Если по другим обстоятельствам, то выплата производится пропорционально отработанным дням.

Кроме того, по решению губернатора Алексея Текслера в регионе дополнительно к федеральной доплате соцработники, работавшие в режиме превентивной изоляции, получили из областного бюджета по 17 тысяч рублей за каждую смену.

Также в области введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей работникам комплексных центров социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам старшего поколения в период самоизоляции.

В целом на стимулирующие выплаты соцработникам из федеральной и региональной казны направлено 460 миллионов рублей, уточнили в минсоце.

Напомним, режим превентивной изоляции был введен в Челябинской области с 24 апреля 2020 года. Он действовал в 29 социальных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает 4 тысячи 900 южноуральцев. В сентябре 2020 года региональные власти приняли решение о завершении режима.

«В связи с окончанием такого режима стимулирующие надбавки работникам системы социальной защиты населения будут прекращены», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в минсоце.