ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На выплату соцработникам Челябинской области выделены дополнительные средства

Общество
Сегодня, 17:34
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Почти 1,9 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска, в том числе Челябинской области – почти 74 миллиона рублей.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабинета министров.

Напомним, для сотрудников детских интернатов, домов престарелых (педагогов, психологов, медицинского персонала), работающих в условиях превентивной изоляции, предусмотрена специальная федеральная доплата. Изначально ее планировали выплачивать за апрель, май и июнь, потом продлили по 15 сентября, а теперь принято решение продлить еще на месяц.

Из федерального бюджета на стимулирующие выплаты соцработникам Челябинской области изначально был направлен 161 миллион рублей, уточнили в министерстве социальных отношений региона. Но этих денег не хватило на выплату сотрудникам, работавшим в режиме превентивной изоляции на 8 и 9 сменах. Было принято выделить региону дополнительные трансферты. В общей сложности область получит из федерального бюджета 234 миллиона 966,4 тысячи рублей на выплаты соцработникам.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составила 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В учреждениях, где зафиксирован случай заноса коронавирусом, доплата выше - 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, психологов, среднего медицинского и административного персонала выплаты равны 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей.

Для младшего персонала выплаты равны 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

В случае, если сотрудник вынужденно прервал режим превентивной изоляции по заболеванию, то ему полностью оплачивается вся смена (14 дней). Если по другим обстоятельствам, то выплата производится пропорционально отработанным дням.

Кроме того, по решению губернатора Алексея Текслера в регионе дополнительно к федеральной доплате соцработники, работавшие в режиме превентивной изоляции, получили из областного бюджета по 17 тысяч рублей за каждую смену.

Также в области введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей работникам комплексных центров социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам старшего поколения в период самоизоляции.

В целом на стимулирующие выплаты соцработникам из федеральной и региональной казны направлено 460 миллионов рублей, уточнили в минсоце.

Напомним, режим превентивной изоляции был введен в Челябинской области с 24 апреля 2020 года. Он действовал в 29 социальных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает 4 тысячи 900 южноуральцев. В сентябре 2020 года региональные власти приняли решение о завершении режима.

«В связи с окончанием такого режима стимулирующие надбавки работникам системы социальной защиты населения будут прекращены», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в минсоце.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 16:52
Более 600 тысяч южноуральских пенсионеров уже получили выплату ко Дню пожилого человека
Общество
08.09.20 17:21
Соцучреждения Челябинской области вышли из режима превентивной изоляции
Общество
26.06.20 23:59
В минсоце Челябинской области новое назначение
Экономика
26.05.20 10:50
Минсоц Челябинской области прекратил прием заявлений на благотворительную помощь
Сегодня, 15:17
Суд по делу экс-мэра Челябинска стартует через неделю
Сегодня, 13:37
Детский омбудсмен в Челябинской области защитилась от гриппа
Сегодня, 12:58
Храм в монашеской общине села Булзи вновь обретет свой голос
Сегодня, 12:24
За сутки в Челябинске умерло два человека с ковидом
Сегодня, 12:14
За сутки в Челябинской подтверждено пять случаев ковида у школьников
Сегодня, 11:41
В Челябинской области за сутки подтверждено 73 новых случая ковида
Сегодня, 11:15
В Челябинской области растет число случаев ОРВИ, ковида и пневмоний
Сегодня, 10:18
Для гостей нацпарка «Зигальга» готова переправа через реку Юрюзань
Сегодня, 09:24
Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в Челиндбанке
Вчера, 19:01
Челябинский облизбирком опроверг фейк о нарушениях на выборах в Верхнем Уфалее
Политика
Сегодня, 10:00
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области
Спорт
Сегодня, 15:25
Зрелище что надо!
Участники фестиваля «Продвижение» в Челябинске выступали так, что захватывало дух
Новости
Сегодня, 17:57
Федерация
В России предложили давать водительские права подросткам
Сегодня, 17:44
Федерация
Иностранцам раздадут персональные карты
Сегодня, 17:40
Общество
Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат
Сегодня, 17:30
Общество
Выставка «АГРО» в Челябинске является стартовой площадкой для многих предприятий региона
Сегодня, 16:26
Среда обитания
Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере «Горный Урал»
Материалы рубрики
Сегодня, 17:40
Общество
Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат
Сегодня, 17:30
Общество
Выставка «АГРО» в Челябинске является стартовой площадкой для многих предприятий региона
Сегодня, 16:06
Общество
Выборы повлияли на график работы челябинских школ и в понедельник
Сегодня, 15:48
Общество
Бездуховность, зависимость, потеря работы – специалисты в Челябинске разбирались в причинах алкоголизма
Сегодня, 12:14
Общество
За сутки в Челябинской подтверждено пять случаев ковида у школьников
Теги
Министерство социальных отношений Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика