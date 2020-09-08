Соцучреждения Челябинской области вышли из режима превентивной изоляции

Стационарные учреждения социального обслуживания Челябинской области вышли из режима превентивной изоляции и к штатному режиму работы.

Соответствующее решение принял областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, с 24 апреля 2020 года 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает 4 тысячи 900 южноуральцев, были отправлены на превентивную изоляцию.

В течение девяти двухнедельных смен сотрудники поочередно круглосуточно находились вместе с проживающими в социальных учреждениях. В настоящий момент все 29 учреждений вернулись к прежнему режиму работы с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм. Это девять психоневрологических интернатов, 14 домов престарелых общего типа (семь государственных и семь муниципальных), три детских дома-интерната для умственно отсталых детей и три отделения временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения в Златоусте, Копейске и Южноуральске -

Соцработники заступали на смену продолжительностью 14 дней, в течение которых они постоянно находились на работе. Всего с апреля состоялось 9 смен. Все сотрудники получали стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. Для проживания и отдыха персонала были организованы специальные места.

Перед заходом на смену сотрудники проходили обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы исключить заболевание внутри учреждения.

В министерстве социальных отношений уточнили, учреждения по-прежнему закрыты на карантин, несмотря на отмену режима превентивной изоляции. В частности, ограничен доступ посетителей, обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Проводится дезинфекция помещений.