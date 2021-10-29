Начальник Челябинской таможни покинул свой пост

Начальник Челябинской таможни Андрей Максимов покинул свой пост.

Приказом руководителя федеральной таможенной службы России Владимира Булавина он назначен на должность заместителя начальника Уральского таможенного управления в Екатеринбурге.

Андрей Максимов начал свою службу в таможенных органах в 1991 году. Прошел путь от инспектора грузового отдела до начальника Челябинской таможни. В разные годы занимал посты первого заместителя начальника Приволжского таможенного управления, начальника главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области.

В Уральском таможенном управлении Андрей Максимов будет курировать работу кадровой службы.

Исполняющим обязанности начальника Челябинской таможни назначен первый заместитель Эдуард Туранов.