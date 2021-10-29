29.10.2021
Этой осенью киноманы Челябинской области особенно полюбили картины в жанре хоррор
29.10.2021
Начальник Челябинской таможни покинул свой пост
29.10.2021
Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно через Сбербанк Онлайн
29.10.2021
Медучреждения Челябинской области получили 10,3 миллиона на ликвидацию кадрового дефицита
29.10.2021
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Центральном районе
29.10.2021
В Челябинской области откорректировали порядок размещения нестационарных объектов
Начальник Челябинской таможни покинул свой пост
04.09.2021
ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни
20.08.2021
В Челябинск чартером прилетели «пятачки»-иностранцы
19.08.2021
За взятку челябинскому таможеннику осудили предпринимателя из Казахстана
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021