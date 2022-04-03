Накануне число заболевших ковидом южноуральцев было меньше выздоровевших

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 487 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели и выписаны из больницы 533 пациента.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии переболело ковидом 319 тысяч 991 житель, сумели справиться с болезнью 304 тысячи 346 пациентов.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 10 жителей (днем ранее умерло восемь пациентов с ковидом).

За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 722 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 444 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на третье апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 шесть тысяч 881 человек, что на 3,5% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне лечились семь тысяч 125 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.