03.04.2022
Накануне число заболевших ковидом южноуральцев было меньше выздоровевших
03.04.2022
Четыре человека погибли в ДТП в Верхнеуральском районе
03.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое апреля
03.04.2022
Челябинские спортсменки завоевали золото на чемпионате России по шорт-треку
02.04.2022
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида
02.04.2022
Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами
Накануне число заболевших ковидом южноуральцев было меньше выздоровевших
02.04.2022
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида
02.04.2022
За сутки заболело ковидом почти полтысячи южноуральцев
01.04.2022
На первое апреля более семи тысяч южноуральцев болеют ковидом
31.03.2022
В Челябинской области растет темп снижения суточного числа заболевших
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
01.04.2022
Журналист немецкой газеты Jungle Welt: Для другого мнения в СМИ Европы не остаётся места
31.03.2022
В Челябинской области снизились цены на ряд товаров и услуг
31.03.2022
В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
30.03.2022
Южноуральцы продолжают жаловаться губернатору на непроходимые дороги
30.03.2022