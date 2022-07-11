Нашли провокаторов? В Челябинске 12 затапливаемых во время дождей участков нуждается в ливневой канализации

Челябинские власти борются с подтоплениями, выявляя проблемные участки, заливаемые в период дождей, однако до конца данная работа будет выполнена лишь к июлю 2023 года.

Как сообщил сегодня, 11-го июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, имеющиеся в городе места подтоплений были проанализированы совместно со специалистами МБУ «ЭВИС». На начало года таковых оказалось 23.

«К настоящему моменту устранили почти половину проблемных участков. На сегодняшний день в городе остается 12 таких мест. Здесь предстоят более сложные работы – нужно дополнительно обустраивать ливневую канализацию, устанавливать дождеприемные устройства. Данную работу продолжим в текущем году и до июля 2023 года – так мы запланировали – полностью произведем данные мероприятия», - отметил Андрей Ксензов.

Чиновник подчеркнул, что места возможных подтоплений будут учитываться в том числе при определении объектов ремонта и капитального ремонта следующего года.

Напомним, ранее мэр заявляла о провокациях со стороны «доброжелателей», которые, по ее словам, стараются доказать, что городские ливневки не справляются с дождевыми потоками, а челябинцы впоследствии посоветовали Наталье Петровне искать провокаторов в собственной команде.