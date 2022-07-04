04.07.2022
В Челябинске подросток- велосипедист врезался в пассажирский автобус
04.07.2022
В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов
04.07.2022
В лесах Челябинской области продолжают теряться люди
04.07.2022
В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков
04.07.2022
В Челябинске продадут 65 старых троллейбусов
01.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
16.06.2022
В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения
10.06.2022
С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%
07.06.2022
Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе продолжится до 17 июня
06.06.2022
После первого этапа опрессовки жители двух районов Челябинска останутся без горячей воды
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022