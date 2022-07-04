Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде

В Челябинск снова пришли дожди, и город опять «поплыл». Чтобы перейти некоторые дороги, жителям впору надевать резиновые сапоги или пересаживаться на лодки. Дождевая вода не уходит, потому что подрядчики, которые занимались благоустройством дорог, не предусмотрели ливневки. Это мнение горожан.

Жители считают, что приемка выполненных работ была выполнена некачественно, а чиновники администрации города просто закрыли на происходящее глаза. При этом глава Челябинска Наталья Котова во всем винит недоброжелателей.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратились жители Ленинского района Челябинска, которые преодолеть путь от подъезда до ближайшего островка суши могут только в резиновых сапогах. Точно такая же ситуация на дорогах возле дома (улица Гражданская, 4). После даже небольшого дождя они превращаются в настоящие озера.

«Котова говорит о каких-то о «мокрых» провокациях со стороны «доброжелателей» мэрии, якобы ливневую канализацию специально кто-то закидывает мешками. Это бред. У нас здесь нет вообще ливневок. Все сделано криво. И администрация приняла работу этого подрядчика. Сколько денег, интересно, было на этом отмыто?», - возмущается житель Ленинского района Сергей Горбачев.

«Рядом магазины, но мы не можем до них дойти, только вплавь. Кто принимал эти дороги? Там ни о какой ливневой канализации даже речи нет. Просто озеро сразу образуется», - говорит Ирина Михайлова.

Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов в собственной команде Инна Шемаева Поделиться

Нам удалось связаться с профессиональным дорожником, который попросил не разглашать его имя. Вот что он сказал:

«Там неправильно выстроен уровень дорожного полотна. Поэтому и озеро такое образуется после даже маленького дождя. Это никто не проверяет, всем без разницы. Деньги получили и остальное никому не важно уже. А ливневая канализация там и не предусмотрена, хотя должна быть. Жалко жителей в этой ситуации», - сказал собеседник.

В администрации Челябинска сказали, что прокомментируют ситуацию после официального запроса, который и был сделан. Мы также связались с Общероссийским Народным фронтом, представители которого откликнулись на ситуацию и в ближайшее время поедут на место изучат контракты.

Напомним, на прошлой неделе глава Челябинска Наталья Котова заявила о провокациях со стороны «доброжелателей», которые стараются доказать, что городские ливневки не справляются с дождевыми потоками. Якобы их кто-то специально закрывает мешками, чтобы набросить тень на работу властей.

Вероятно, Наталье Котовой стоит более внимательно присмотреться к собственной команде и поискать провокаторов, вредителей и саботажников среди своих подчиненных.