Настоятель храма поселка Бреды скончался из-за вызванных коронавирусом осложнений

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий выразил соболезнования родным и близким клирика Магнитогорской епархии Вадима Клокова, умершего в возрасте 55-лет в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Благочинный Брединского округа, настоятель храма Воскресения Христова поселка Бреды скончался 31-го октября.

«Десять лет своей жизни он возносил молитвы у престола Божия, всей душой служа Богу, церкви и людям. Прежде принятия священного сана отец Вадим получил медицинское образование, работал фельдшером на машине скорой помощи, а после занимался предпринимательством. Священство отец Вадим принял осознанно, будучи уже взрослым человеком», - рассказали в Магнитогорской епархии.

Первые пять лет священнослужитель являлся клириком Кафедрального собора Вознесения Господня города Магнитогорска и настоятелем Рождественского храма в поселке Кацбахский Кизильского округа. Последние годы был благочинным Брединского округа и настоятелем храма в честь Воскресения Христова, неся слово Божие в ближние и отдаленные села Брединского района Челябинской области.

«Прошу всех священнослужителей и мирян Челябинской митрополии молиться о упокоении новопреставленного иерея Вадима», - сказал митрополит Григорий.