Насыщенный уик-энд в горах Челябинской области

Не за горами весна , и чтобы успеть почувствовать все прелести зимы, можно это сделать например на горнолыжным курорте «Солнечная долина». Во время уик- энда на этом курорте можно покататься на лыжах или сноубордах, на собачьих упряжках, на картинге, подняться на вершину горы и насладиться красотой заснеженных вершин горы «Известная» , согреться горячими напитками, искупаться в теплом бассейне под открытым небом и удивить родных и друзей фотографиями активного уик-энда. Отдохнуть можно в одном из пяти атмосферных отелей – есть уютные домики в стиле альпийских шале и современные отели с видом на лес, горы и озеро.

В ближайшие дни можно успеть на ужин-концерт Олега Митяева , который состоится 27 января с 21-00 до 23.00 часов в конференц-зале отеля «Business Residence & Spa» .На концерте прозвучат песни в исполнении Олега Митяева при участии Леонида Марголина и группы «Ирония судьбы».

Песни Олега Митяева - это всегда про душевную компанию, это настоящее живое общение с исполнителем.

Отзывы из открытых источников:

«Митяев - просто счастливый человек. С ним, как с хорошим другом сидишь на кухне. Всё по -доброму, никакой задней мысли, не надо напрягаться, а можно быть самим собой.»

«Вот это уровень! Высший пилотаж. Спасибо, Олег, что вы наш современник.»

«Поэт, поющий свои стихи... Тонкие, лирические , добрые!. Спасибо Вам , что вы есть . Доброго здоровья, новых тёплых песен , они нужны нам как воздух, как глоток хорошего доброго вина. И оттаивает наше замерзшее сердце и накатывает легкая грусть.»

«Олег! Спасибо, что ты есть, что не расплескал, донёс в жестоком мире, дотронулся до души, оживил, заставил биться сердце. Пой!»