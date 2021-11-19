Наталья Котова порадовала челябинцев новостью об открытии хоккейных коробок во дворах

Во дворах Челябинска в этом году будут работать 84 хоккейные коробки (в прошлом году их было на пять меньше).

Как рассказала сегодня, 19-го ноября, на своей странице в ВКонтакте глава города Наталья Котова, залить лед и закончить другие подготовительные работы планируется до конца этого месяца.

«Бесплатные тренировки по месту жительства проходят под руководством 37-ми инструкторов, которые занимаются с горожанами не только хоккеем. Среди популярных видов спорта - также футбол, кардио- и силовые тренировки, скандинавская ходьба, единоборства», - отметила Наталья Котова.

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По ее словам, узнать расписание занятий на ближайшей к дому площадке жители Челябинска могут в муниципальном учреждении «Спортивный город» по телефону: 232-00-61.

Горожане оставляют под постом мэра радостные комментарии: «Это здорово, что у наших детей и внуков будет прекрасное детство!», «За тренировки отдельное спасибо!», «Круто! Как в нашем добром советском детстве!», «Идея с тренерами – огонь! Молодцы!», а также просят вернуть каток на стадионе в поселке АМЗ, отмечая, что одной хоккейной коробки на весь район недостаточно, а также «организовать хотя бы одну в Металлургическом районе».