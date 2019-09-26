Благоустройства и спорта ради, здоровья для

Наталья Котова поручила найти в Челябинске все свободные земельные участки при школах
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:52
Автор: 
Евгения Александрова

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова поручила найти в мегаполисе все свободные земельные участки, которые можно превратить в зоны отдыха и физкультуры и спортом.

«Вчера на одном из проектных комитетов, на котором мы говорили в том числе про благоустройство, мною было дано поручение максимально посмотреть свободные земельные участки на территориях общеобразовательных школ, которые можно было бы отдать под стадионы, создав точки притяжения для жителей того или иного двора или микрорайона», - рассказала Наталья Котова.

Она отметила, что в центре Челябинска совсем нет свободной земли. Участки либо находятся у кого-то в собственности, либо уже несколько лет как оформлены акты выбора (данный документ устанавливает местонахождение земли, на которой заявитель намерен вести строительство).

«Наша задача - найти свободные участки, где можно было бы создать стадионы, зоны отдыха, либо обратиться с исковыми требованиями в суд для освобождения земельных участков, занятых незавершенными объектами, которые находятся в стадии строительства 10-15 лет и которые никто не достраивает. Этими вопросами занимается комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. Школы работают над земельными участками, где можно разместить стадионы. Можно также и приводить в порядок школьные стадионы, которые нуждаются в ремонте», - подчеркнула Наталья Котова.

Градоначальница сообщила также, что челябинские депутаты выступили с предложением проанализировать все городские дворы. Вчера, 25-го сентября, Наталья Котова через заместителя председателя челябинской городской думы Дмитрия Тарасова дала поручение посмотреть, в каких дворах можно сделать большие благоустроенные территории, аналогичные появившейся во дворе по адресу: Дзержинского, 95, после экскурсии по которому Наталья Котова рассказала о своих планах на свободную землю.

«Мы надеемся, что за несколько лет нам удастся сформировать базу земельных участков, рассчитать объем финансирования и определить очередность. Если мы все это сделаем, а мы планируем это сделать, я буду выходить и на депутатов, и на главу региона с просьбой поддержать меня. По школам Алексей Текслер сам давал такое поручение, чтобы уже в следующем году можно было направить денежные средства на создание дополнительных стадионов, где можно будет заниматься спортом детям и взрослым. Хорошо, что такие объекты будут находиться под наблюдением. Мы будем понимать, кто занимается их обслуживанием, - это школы, которые будут закрывать и открывать спортивные объекты, чтобы люди приходили и пользовались ими», - сказала Наталья Котова.

Автор: 
Евгения Александрова
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