В Челябинске появился двор с безопасным покрытием и экопарковкой
Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 17:28
Автор: 
Евгения Александрова

В Ленинском районе Челябинска появился двор с безопасным резиновым покрытием на детских площадках и экопарковкой - на парковочных местах появилась тротуарная плитка с отверстиями для травы (семена уже находятся в засыпанной под экоплитку земле и к весне прорастут).

Проект двора на улице Дзержинского, находящегося внутри нескольких домов и занимающего приличную площадь (почти как некоторые общественные территории), разработали специалисты кафедры архитектуры Южно-Уральского государственного университета, придумав, как сделать реальностью мечты местных жителей о свободном, легком, ничем не загроможденном пространстве.

Как отметил исполняющий обязанности главы Ленинского района Челябинска Зуфар Нургалиев, жители результатом остались довольны, тем более что под плиткой во дворе имеется специальная подсыпка с элементами дренажа, которая препятствует затоплению двора (раньше в результате обильных дождей здесь образовывались огромные лужи).

Во дворе на Дзержинского, 95 нет заборов, ограждений, препятствий. Это единая зона, открытая для всех: доступ свободен и на детскую площадку, и на территорию воркаута. Единственное - появились небольшие ограничители на парковочных местах. Они почти не заметны.

Жители рады, что осуществились все их пожелания. Единственное, немножко ревнуют свой двор к жителям других дворов - слишком уж привлекательная территория получилась. Некоторые даже ворчат, что скамеек слишком много - места хватает всем, даже гостям из соседних дворов (кстати, тоже благоустроенных).

Работы по благоустройству выполняла управляющая компания Ленинского района. Стоимость проекта составила семь с половиной миллионов рублей.

Сегодня, 26-го сентября, с передовым опытом района (и конкретно данного двора) в части реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» познакомилась временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова. Экскурсию для почетной гостьи провел председатель Совета депутатов Ленинского района Андрей Рябенко.

«Здесь реализованы несколько иные подходы. По-другому посмотрели и жители двора на создание проекта, и управляющая компания, выполнившая работы, и муниципалитет, который благоустройство профинансировал. Здорово, что удалось найти креативные решения. Мы надеемся, что этот опыт будут перенимать и жители Ленинского района, высказывая свои предложения, и другие района Челябинска, которые увидят, что дворы можно благоустраивать в несколько ином ракурсе. Благоустраивать так, как это делалось раньше, - это, наверное, вчерашний день. Наши жители заслуживают большего. Проблема будет только в финансировании, потому что если мы будем по семь с половиной миллионов выделять на каждый двор, количество благоустраиваемых дворов у нас сократится. С другой стороны, нам удастся за не очень большой промежуток времени привести часть дворов именно в такой вид», - резюмировала Наталья Котова.

Автор: 
Евгения Александрова
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