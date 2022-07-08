08.07.2022
Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы вошло в заключительную фазу
08.07.2022
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем семьи, любви и верности
08.07.2022
В нацпарке «Зигальга» отметился одинокий старый волк
07.07.2022
Цель общая - нести красоту и мир. Сотрудничество Исторического музея Южного Урала и FIAP
07.07.2022
В День семьи, любви и верности Челябинск ждет множество ярких событий
07.07.2022
Металлургический район Челябинска преображают ускоренными темпами
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем семьи, любви и верности
08.07.2022
Алексей Текслер наградил южноуральские семьи за любовь и верность
08.07.2021
Семьи-долгожители поделились секретами крепкого брака
07.07.2021
Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности
06.07.2018
Челябинская область отметит День семьи, любви и верности. АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022