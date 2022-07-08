Глава Челябинска Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем семьи, любви и верности, который наша страна отмечает сегодня, восьмого июля, и который является одним из самых светлых и теплых праздников.

«У этой даты большая и красивая история, и в этом году мы впервые отмечаем ее в статусе официального российского праздника. Этот день наполнен особым смыслом, теплотой и искренними чувствами. Родители и дети, наши семьи, близкие - это самое дорогое, что у нас есть. Именно семья разделяет с нами радость счастливых моментов, помогает пережить трудности и преодолеть испытания. В семье нам дарят заботу, любовь и поддержку», - сказала Наталья Котова.

Мэр Челябинска от всей души пожелала горожанам крепкого здоровья, семейного счастья и гармонии.

«Пусть вас окружают любовь и забота близких, а в сердцах всегда будет мир и покой. Бережно храните и берегите тепло ваших чувств и отношений», - отметила Наталья Котова