Назначен новый руководитель Челябинской таможни

В Челябинской таможне сменился руководитель. Им стал полковник Михаил Пономарев.

Полковник таможенной службы Михаил Пономарев приступил к исполнению обязанностей начальника Челябинской таможни 24 января 2023 года. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин.

Михаил Пономарев в таможенных органах служит с 2003 года. Начинал работу в Челябинской таможне. Прошел путь от таможенного инспектора до заместителя начальника Уральского таможенного управления.

Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III, II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

Женат, воспитывает двоих детей.