Не прошло и суток после жалобы жителей – подрядчик вышел на автодорогу к Тюлюку

В среду, 13 октября, подрядчик приступил к работам на автомобильной дороге к поселку Тюлюк (Катав-Ивановский район, Челябинская область), на состояние которой накануне жители пожаловались губернатору.

Напомним, весной после половодья на дороге образовались огромные ямы. Их засыпали, дорогу привели в проезжее состояние. Но за лето щебеночное полотно дороги вновь разбили.

Во вторник жители обратились к губернатору через группу ВКонтакте. В этот же день на дорогу выехал куратор ОГКУ «Челябинскавтодор», чтобы оценить состояние и принять решение по необходимым работам.

«Сегодня подрядчик вышел на автодорогу Первуха - Меседа - Тюлюк. Проводится грейдирование», - сообщили в миндортранса региона.

Ранее прокуратура области провела проверку на автодороге «Первуха-Меседа-Тюлюк», в ходе которой были выявлены дефекты покрытия в виде впадин, дефекты дорожных ограждений, на отдельных участках дороги отсутствуют дорожные знаки, сигнальные столбики.

По результатам проверки прокуратура области обратилась в суд с иском к миндортрансу о возложении обязанности устранить указанные нарушения. Суд признал обоснованными исковые требования надзорного ведомства.